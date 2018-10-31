В России парень взорвал себя и сотрудников ФСБ (видео) [ Редактировать ]
31 октября в здания ФСБ России по Архангельской области произошел взрыв: 17-летний местный житель, пронес в здание самодельное взрывное устройство и совершил самоподрыв, сообщает пресс-служба Следственного комитета России.
В результате взрыва парень погиб, еще трое сотрудников ФСБ получили различные ранения.
Выясняются все обстоятельства совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы.
ЧП расследуется по уголовным статьям "Террористический акт" и "Незаконное ношение боеприпасов".
Двумя днями ранее женщина взорвала себя в центре Туниса.
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