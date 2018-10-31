Турция нанесла удары по Сирии, есть жертвы [ Редактировать ]
Армия Турции нанесла удары на севере Сирии. В частности, вооруженные силы открыли огонь по позициям курдских вооруженных формирований, сообщает "Корреспондент".
Турция атаковала позиции курдов в районе Айн-эль-Араба. В результате удара были убиты четыре боевика и еще 6 получили ранения.
Известно, что артиллерия вела огонь с турецкой провинции Шанлыурфа.
Ранее Турция перебросила войска в сирийскую провинцию.
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