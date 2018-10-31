На Тиждень моди у Стамбулі завітав непроханий гість

Чому жителі Нью-Делі не можуть дихати вільно? Навіщо японська принцеса зреклася імператорського титулу? Та що робив непроханий гість на модному показі у Стамбулі? Про це та інше - в нашому огляді