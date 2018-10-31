Майли Сайрус сняла клип в Киеве (видео) [ Редактировать ]
Американская поп-певица и киноактриса Майли Сайрус, известная также под псевдонимом Ханна Монтана, сняла музыкальный клип в столице Украины Киеве.
Съемки прошли 27 октября и из-за них в Киеве перекрыли Дарницкий мост, но тогда не было известно, кто был главной звездой съемок.
"Майли была замечена на съемках в Украине", - сообщили фанаты в Twitter Miley Cyrus Access.
UPDATE: Miley was spotted filming in UKRAINE 🇺🇦#MileyIsComing pic.twitter.com/vxiLCTksTi
— Miley Cyrus Access (@MileyAccess_) 27 октября 2018 г.
Майли Сайрус получила мировую славу, снявшись в главной роли сериала "Ханна Монтана" и ппользуется особенной популярностью у молодежи.
Она заняла 13-е место в списке Celebrity 100 журнала Forbes, составленном в 2010 году, а в 2012 году заняла 82-е место в списке "Величайших поп-исполнительниц" по версии канала VH1.
Ранее Майли Сайрус выложила в своем Instagram провокационный снимок на котором она и Барак Обама гуляют улочками Майами в спортивных костюмах.
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