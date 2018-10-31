Франция и Германия осудили в ООН "выборы" на Донбассе [ Редактировать ]
Франция и Германия осудили подготовку боевиками так называемых выборов на оккупированной территории Донбасса.
Представители стран выступили с совместным заявлением на открытом заседании Совета безопасности ООН и выразили солидарность с заявлением восьми стран ЕС относительно осуждения планов боевиков провести так называемые "выборы" на захваченном Донбассе, сообщает "Голос Америки".
"Германия и Франция в полной решительности поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы еще раз призываем сепаратистов и Россию прекратить подготовку к так называемым "выборам". Единственные выборы, которые должны состояться - предусмотренные минскими договоренностями", - заявил представитель Франции в ООН Франсуа Делаттр.
Представители стран подчеркнули свою особую роль в решении кризиса в Украине в качестве стран-посредников Нормандского формата.
"Франция и Германия выступают посредниками в Нормандском формате. И имеют особую роль и ответственность в отношении кризиса в Украине", - подчеркнул Деллатр.
"Германия и Франция будут продолжать вести процесс Нормандской четверки, чтобы достичь результатов на месте", - добавил представитель Германии в ООН Кристоф Гойсґен.
Как сообщалось, восемь стран ЕС в ООН (Франция, Нидерланды, Польша, Швеция, Великобритания, Италия, Бельгия и Германия) призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированных территориях Украины.
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