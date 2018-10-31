В Индии обезьяна украла кобру у заклинателя змей. Курьезный инцидент произошел возле храма в городе Вриндавана, сообщает телеканала ОНТ.

Камеры наблюдения зафиксировала момент, когда дикая обезьяна подбегает к заклинателю змей и похищает у него ядовитую кобру. Позже забавное видео было опубликовано в сети.

Мужчина пытается догнать примата, но по словам очевидцев, вернуть змею ему так и не удалось.

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