Обезьяна украла кобру у заклинателя змей (видео) [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В Индии обезьяна украла кобру у заклинателя змей. Курьезный инцидент произошел возле храма в городе Вриндавана, сообщает телеканала ОНТ.
Камеры наблюдения зафиксировала момент, когда дикая обезьяна подбегает к заклинателю змей и похищает у него ядовитую кобру. Позже забавное видео было опубликовано в сети.
Мужчина пытается догнать примата, но по словам очевидцев, вернуть змею ему так и не удалось.
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