31 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон №8490 - так называемый закон "Маски-шоу стоп 2".

"Закон под условным названием "Маски-шоу стоп 2" облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом. Только что подписал соответствующий закон", - сообщил Петр Порошенко в Twitter.

Закон під умовною назвою «Маски-шоу стоп 2» полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яке згодом скасоване судом. Щойно підписав відповідний закон. — Петро Порошенко (@poroshenko) 31 октября 2018 г.

Законом №8490 предусматривается установить возможность лица, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования, обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии дела, если истекли сроки, установленные для проведения досудебного расследования с момента внесения сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении.

Днем ранее Порошенко назначил нового главу Киевской областной госадминистрации.