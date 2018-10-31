"Маски-шоу стоп": Порошенко подписал закон [ Редактировать ]
31 октября президент Украины Петр Порошенко подписал закон №8490 - так называемый закон "Маски-шоу стоп 2".
"Закон под условным названием "Маски-шоу стоп 2" облегчает механизм привлечения к ответственности следователя или прокурора, которые приняли незаконное решение в ходе расследования уголовного дела, которое впоследствии отменено судом. Только что подписал соответствующий закон", - сообщил Петр Порошенко в Twitter.
Закон під умовною назвою «Маски-шоу стоп 2» полегшує механізм притягнення до відповідальності слідчого чи прокурора, які прийняли незаконне рішення під час розслідування кримінальної справи, яке згодом скасоване судом. Щойно підписав відповідний закон.— Петро Порошенко (@poroshenko) 31 октября 2018 г.
Законом №8490 предусматривается установить возможность лица, права или законные интересы которого ограничиваются во время досудебного расследования, обратиться к следственному судье с ходатайством о закрытии дела, если истекли сроки, установленные для проведения досудебного расследования с момента внесения сведений о преступлении в Единый реестр досудебных расследований до дня сообщения лицу о подозрении.
Днем ранее Порошенко назначил нового главу Киевской областной госадминистрации.
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