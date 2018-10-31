В России рассказали о состоянии здоровья Сенцова [ Редактировать ]
Замглавы Федеральной службы исполнения наказаний России Валерий Максименко заявил, что здоровье незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова "практически пришло в норму" после голодовки, сообщает LB.ua.
По его словам он "вернулся к творческой деятельности". Сенцов четко следует рекомендациям врачей, что положительно сказывается на его реабилитации, отметил Максименко. Он также утверждает, что за прошедшие три недели Сенцов "набрал около 10 кг и почти вернулся к своему первоначальному весу".
Максименко добавил, что Сенцов "вернулся и к активной творческой жизни" - пишет несколько книг и пьесу. По его словам, режиссер "поддерживает активные творческие контакты с деятелями искусства", обсуждая с ними вопросы возможности постановки своей пьесы.
На днях Олег Сенцов стал лауреатом премии Сахарова.
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