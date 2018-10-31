В NASA испытали сверхзвуковой пассажирский самолет (видео) [ Редактировать ]
NASA были проведены испытания модели "тихого" сверхзвукового пассажирского самолета X-59. Об этом говорится на сайте управления.
В первую очередь ученых интересовали результаты тестов на статическую устойчивость, управляемость и колебания корпуса самолета в полете.
"Этими испытаниями мы открываем новую страницу в самолетостроении, мы устремились туда, где у нас нет никакого практического опыта", - говорит Кори Диблер, сотрудник NASA.
Для реализации проекта NASA выделило Martin Aeronautics Company $247,5 млн. На эти деньги компания-подрядчик должна будет построить самолет, который сможет достигать скорости звука (343 м/с).
При этом, отмечают разработчики, пассажирский X-59 в полете не будет издавать много шума, потому его производство можно будет поставить на конвейер в США, а потом и вовсе выйти на международный рынок авиаперелетов.
Предполагается, что Lockheed Martin приступит к сборке X-59 в начале 2019 года.
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