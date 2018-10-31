Задушили и расчленили: раскрыты детали убийства журналиста Хашогги [ Редактировать ]
Турецкие следователи рассказали о результатах расследования убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги.
Журналиста задушили сразу после входа в здание генерального консульства Саудовской Аравии, а после этого тело расчленили и уничтожили, заявили в генеральной прокуратуре Стамбула, передает "Андалоу".
В связи с этим турецкая сторона настаивает, что убийство Хашогги было спланированным.
Напомним, оппозиционный к власти Саудовской Аравии журналист Джамаль Хашкаджи пропал 2 октября после визита в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
Сначала Эр-Рияд отрицал, что диппредставительство имеет к этому отношение, однако через 18 дней признал, что журналист был убит во время "драки". Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал убийство "огромной досадной ошибкой".
21 октября Германия, Великобритания и Франция призвали Саудовскую Аравию предоставить факты, чтобы подтвердить версию драки в консульстве.
В рамках расследования дела об убийстве в Саудовской Аравии задержали 18 подозреваемых и освободили пятерых должностных лиц, в частности, советника наследного принца Саудовской Аравии Сауда аль-Кахтани и заместителя главы разведки генерала Ахмеда Асира.
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