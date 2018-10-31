Європарламент закликав накласти ембарго на продаж зброї Саудівській Аравії

Євросоюз не може дійти згоди, як реагувати на вбивство саудівського журналіста у посольстві в Туреччині. Європарламент закликав накласти ембарго на продаж зброї Саудівській Аравії. Такий же намір висловила і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Проте французький президент Еммануель Макрон - проти