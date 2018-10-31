31 октября мужчина пришел на стройку в районе проспекта Гагарина с целью устроиться на работу. Но как только он подошел к воротам, ему внезапно стало плохо, сообщает "Информатор".

На территорию будущего Рыбинского жилого комплекса в Днепре мужчина пришел вместе с сыном. Молодой человек сообщил, что еще утром его отец чувствовал себя хорошо и на недомогание не жаловался. Как только они подошли к воротам стройки, молодому человеку позвонили по мобильному и он отошел, оставив отца у входа.

Фото: "Информатор"

Не успел парень договорить по телефону, как его окликнули охранники. Подойдя к воротам, он нашел отца уже мертвым. Пока неизвестно, что стало причиной резкого ухудшения самочувствия 48-летнего мужчины.

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