Фото: footboom.com

31 октября состоялись матчи 1/8 финала розыгрыша Кубка Украины по футболу. Лидер первой лиги "Днепр-1" уверенно разобрался с "Калушем". Еще один представитель этого дивизиона "Ингулец" сенсационно выбил из розыгрыша "Мариуполь".

Обидчик киевского "Динамо", ФК "Львов", лишь в заключительную десятиминутку сумел дожать клуб из второй лиги "Горняк", а "Минай" изрядно попортил нервы столичному коллективу, сумевшему вскрыть оборону ужгородского коллектива только после перерыва. Гол Понде в концовке поединка с "Черкасской-Академией" вывел львовские "Карпаты" в следующую стадию соревнований.

В остальных встречах сошлись между собой команды УПЛ. Так, "Ворскла" не испытала проблем с "Черноморцем", "Шахтер" оказался сильнее "Олимпика" в футбольной перестрелке в Харькове

Результаты всех матчей 1/8 финала Кубка Украины:

"Горняк" (Кривой Рог) - ФК"Львов" - 0:1

Голы: Энрике, 80.

"Минай" (Ужгород) - "Динамо" (Киев) - 1:3

Голы: Смокоровский, 20 - Шапаренко 50, 54, Гармаш, 58.

"Калуш" - "Днепр-1" - 0:3

Голы: Михунов, 22, Назаренко, 32, Кулиш, 41.

"Ингулец" (Петрово) - "Мариуполь" - 3:1

Голы: Козлов, 24 (пенальти), Хучбаров, 45, Кобуладзе, 61 - Полегенько, 83 (пенальти).

"Черноморец" (Одесса) - "Ворскла" (Полтава) - 1:2

Голы: Грачев, 69 - Сакив, 60, Николас Карека, 63 (пенальти).

"Черкасская-Академия" (Белозерье) - "Карпаты" (Львов) - 0:1

Голы: Понде, 81.

"Шахтер" (Донецк) - "Олимпик" (Донецк) - 3:2

Голы: Мораес, 63 (пенальти), Тотовицкий 66, Данченко, 83 - Билоног, 55 (пенальти), Гай, 81

"Десна" (Чернигов) - "Заря" (Луганск) - 1:1 (экстра-тайм)

Голы: Безбородько, 37 - Леднев, 84.

Жеребьевка стадии 1/4 финала Кубка Украины состоится 2 ноября, а матчи будут сыграны уже в 2019 году. Базовая дата поединков - 3 апреля.

Несколькими часами ранее российский боксер Мурат Гассиев назвал виновников своего поражения в финале Всемирной боксерской суперсерии.