В Барселоне судно с пассажирами врезалось в причал [ Редактировать ]
Из-за сильного ветра судно Excellent врезалось в причал и сбило кран. В результате падения крана возник пожар. Об этом сообщает Daily Mail.
В порту Барселоны пассажирский паром врезался в причал, в результате чего портовый кран упал на землю и возник пожар.
В момент инцидента на борту парома находилось 420 пассажиров.
По предварительным данным, никто из пассажиров не получил серьезных травм.
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