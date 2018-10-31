Из-за сильного ветра судно Excellent врезалось в причал и сбило кран. В результате падения крана возник пожар. Об этом сообщает Daily Mail.

В порту Барселоны пассажирский паром врезался в причал, в результате чего портовый кран упал на землю и возник пожар.

В момент инцидента на борту парома находилось 420 пассажиров.

По предварительным данным, никто из пассажиров не получил серьезных травм.

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