За чотири роки анексії до Криму перевезли щонайменше 108 тисяч росіян. Про це на засіданні Радбезу ООН повідомив постійний представник України Володимир Єльченко.

За його словами, таким чином країна-окупант суттєво змінює демографічний склад окупованого Криму. Водночас Російська Федерація продовжує порушувати права кримських татар. Зокрема перешкоджає збереженню органів представницької влади - Меджлісу кримсько-татарського народу, Також від початку окупації кількість студентів, які навчаються українською мовою в Криму зменшилася від 13 тисяч до менше ніж двох сотень. Натомість російських військових побільшало.

"В окупованому Криму продовжується мілітаризація. Росія подвоїла присутність своїх збройних сил на півострові і продовжує готувати військову інфраструктуру Криму до розташування там ядерних видів озброєння", - наголосив Володимир Єльченко, постійний представник України в ООН.