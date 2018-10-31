Росія змінює демографічний склад окупованого Криму [ Редактировать ]
За чотири роки анексії до Криму перевезли щонайменше 108 тисяч росіян. Про це на засіданні Радбезу ООН повідомив постійний представник України Володимир Єльченко.
За його словами, таким чином країна-окупант суттєво змінює демографічний склад окупованого Криму. Водночас Російська Федерація продовжує порушувати права кримських татар. Зокрема перешкоджає збереженню органів представницької влади - Меджлісу кримсько-татарського народу, Також від початку окупації кількість студентів, які навчаються українською мовою в Криму зменшилася від 13 тисяч до менше ніж двох сотень. Натомість російських військових побільшало.
"В окупованому Криму продовжується мілітаризація. Росія подвоїла присутність своїх збройних сил на півострові і продовжує готувати військову інфраструктуру Криму до розташування там ядерних видів озброєння", - наголосив Володимир Єльченко, постійний представник України в ООН.
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