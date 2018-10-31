С 1 ноября обычные бумажные билеты останутся в прошлом. Для всех видов коммунального общественного транспорта города Киева в тестовом режиме заработает единый электронный билет. Пока продолжается установка электронной системы контроля за проездом - специальных считывающих устройств-валидаторов. О преимуществах нововведения и как они повлияют на жизнь киевлян рассказала лидер партии "Социальная справедливость" Алла Шлапак в сюжете 5 канала.

Политик отметила, что для нее, как для человека, который еще в 2006 году впервые заговорил о карточке киевлянина и о ее транспортных возможностях, в частности, о важности учета льготных категорий – естественно, это огромное достижение.

Преимуществом электронного билета, является, прежде всего, электронный учет пассажиропотока и льготников, уменьшение количества так называемых "зайцев" и главное - поступление средств сразу в бюджет города. Алла Шлапак назвала валидатор - исключительно экономическим элементом, который дает возможность цивилизованных отношений между бюджетами.

Планируется ввести различные виды электронных билетов: разовый, проездной на определенный период без ограничения количества поездок, проездной на определенный период и определенное количество поездок; проездной, работающий с момента его покупки; проездной, работающий с момента его активации и тому подобное. Для удобства пассажиры смогут оплатить проезд талончиком с QR-кодом, банковской или социальной картой, мобильным приложением или даже студенческим билетом.

"Если говорить о киевлянах, то, к сожалению, электронный билет не станет панацей. Когда люди беднеют даже не по месяцам, а по дням с повышением тарифов на все - на газ, на коммунальные услуги, на то же транспорт – конечно же, вырастет и количество людей, которые будут пытаться воспользоваться транспортом бесплатно или за "зайцевым" билетом. В таком случае, с точки зрения должностных лиц, ограничиваться только валидаторами или количеством транспорта неправильно и безответственно", - заявила лидер "Социальной справедливости".

Относительно права льготного проезда, продолжила Алла Шлапак, оно сохраняется, киевляне соответствующих льготных категорий будут пользоваться транспортом и дальше бесплатно. "Важно, что они будут не просто заходить в салон, а будут проводить карточку через валидатор", - резюмировала Алла Шлапак.