Вже від завтра у Запоріжжі дорожчає проїзду у міському транспорті. На гривню у трамваях та тролейбусах. На 2 гривні - у маршрутках. То скільки ж треба буде платити за проїзд - з'ясовували наші кореспонденти.

Уже завтра запоріжці їздитимуть за новими тарифами. Замість п'яти гривень, у маршрутках доведеться платити - 7. Пасажири - невдоволені.

"Роботи немає і зарплату ніхто не піднімає, а ціни на все піднімаються", - говорить Сергій, мешканець Запоріжжя.

Здорожчає проїзд і в комунальному транспорті. У тролейбусах і трамваях: з 3 - до 4 гривень. У міських автобусах: з 4 - до 5. Перевізники запевняють - вимушені піднімати ціну. Мовляв, ледь зводять кінці з кінцями.

"Значит, автобус, скажем, оборотные деньги, которые приносит автобус - это на данном этапе 65-70% это стоимость топлива, которое мы должны оплатить. Это зарплаты водителя, и это ремонт автобусов", - запевняє Валерій Шибіко, автоперевізник.

А ще, скаржаться автоперевізники - бракує професійних кадрів.

"Сейчас мы принимаем тех водителей, которых мы ранее повыгоняли. Понимаете, те, что в "черном списке" были, что грубили. Потому что мы хотим - чтобы машина пошла. А они начинают диктовать, что нам такая надо зарплата. Нам надо то, нам надо это", - говорить Олексій Пушкашов, автоперевізник.

Та ці аргументи пасажирів не тішать. І навіть більше - люди не вірять транспортникам.

"Маршрутки повинні брати людей тільки на сидячі міста. А набиваються там більше і я думаю, що перевізнику достатньо грошей", - переконана Ірина, мешканка Запоріжжя.

"Cервіс в цих маршрутках жахливий. Якість цих сидінь, якість перевезень - дуже погані. Водій часто-густо палить в маршрутці. Я не кажу про його уніформу", - говорить В'ячеслав Зайцев, мешканець Запоріжжя.

Подорожчання проїзду навряд чи підвищить безпеку руху - сумніваються пасажири. Тільки за останній рік у місті трапились десятки аварій з маршрутками, численні постраждалі. То ж у соцмережах уже закликають бойкотувати приватних перевізників і користуватись лише міським транспортом.