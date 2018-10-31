Добились своего: жильцам ЖК на Харьковском шоссе уступили [ Редактировать ]
Киевлянам, которые 30 октября вышли на улицы и перекрыли Харьковское шоссе, протестуя против отключения электроэнергии, пошли на уступки.
Компания ДТЭК "Киевские электросети" возобновила электроснабжение двух домов по Харьковскому шоссе, сообщает пресс-служба компании 31 октября.
"Это стало возможным после достижения договоренностей о согласовании графика погашения долга в размере более 3 миллионов гривен, который накопила обслуживающая дома организация ООО "Дом-сервис 19", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате переговоров общую сумму долга решили разбить на пропорциональные платежи, которые необходимо уплатить до 1 июля 2019 года. Первый транш в сумме около 250 тысяч гривен от ООО "Дом-сервис 19" поступил уже 31 октября. Остальные - около 2,7 миллиона гривен - выплатят в течение установленного срока.
"Свет дали. Акция протеста окончена", - прокомментировала "Подробностям" активистка Елена.
Напомним, вечером 30 октября жители Днепровского района Киева перекрыли движение на крупной артерии города - Харьковском шоссе.
Жители ЖК "Мега Сити" вышли на акцию из-за отчаяния - их уже несколько лет не подключают к теплосетям и периодически отключают электроснабжение, люди сутками сидели в потемках.
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