Киевлянам, которые 30 октября вышли на улицы и перекрыли Харьковское шоссе, протестуя против отключения электроэнергии, пошли на уступки.

Компания ДТЭК "Киевские электросети" возобновила электроснабжение двух домов по Харьковскому шоссе, сообщает пресс-служба компании 31 октября.

"Это стало возможным после достижения договоренностей о согласовании графика погашения долга в размере более 3 миллионов гривен, который накопила обслуживающая дома организация ООО "Дом-сервис 19", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате переговоров общую сумму долга решили разбить на пропорциональные платежи, которые необходимо уплатить до 1 июля 2019 года. Первый транш в сумме около 250 тысяч гривен от ООО "Дом-сервис 19" поступил уже 31 октября. Остальные - около 2,7 миллиона гривен - выплатят в течение установленного срока.

"Свет дали. Акция протеста окончена", - прокомментировала "Подробностям" активистка Елена.

Напомним, вечером 30 октября жители Днепровского района Киева перекрыли движение на крупной артерии города - Харьковском шоссе.

Жители ЖК "Мега Сити" вышли на акцию из-за отчаяния - их уже несколько лет не подключают к теплосетям и периодически отключают электроснабжение, люди сутками сидели в потемках.