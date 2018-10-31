Женщину избили и бросили у вокзала. Илл.: pixabay.com

31 октября возле железнодорожного вокзала Гвоздеца Ивано-франковской области обнаружили тело женщины.

На теле видны телесные повреждения, особенно на лице. Женщина невысокого роста, ориентировочный возраст: 35-40 лет, сообщает пресс-служба Нацполиции области.

Об исчезновении женщины за последние сутки сообщений не поступало. Ведутся следственные действия. Полицейские устанавливают личность потерпевшей и личность злоумышленника.

Для опознания пресс-служба Нацполиции опубликовала фото убитой (внимание, шокирующий контент!).

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