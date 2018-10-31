Женщину забили до смерти и бросили у вокзала в Прикарпатье (фото) [ Редактировать ]
31 октября возле железнодорожного вокзала Гвоздеца Ивано-франковской области обнаружили тело женщины.
На теле видны телесные повреждения, особенно на лице. Женщина невысокого роста, ориентировочный возраст: 35-40 лет, сообщает пресс-служба Нацполиции области.
Об исчезновении женщины за последние сутки сообщений не поступало. Ведутся следственные действия. Полицейские устанавливают личность потерпевшей и личность злоумышленника.
Для опознания пресс-служба Нацполиции опубликовала фото убитой (внимание, шокирующий контент!).
Ранее пьяные подростки забили насмерть пенсионера под Киевом.
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