Підвищення тарифів на газ, звернення до парламенту та черговий мільярдний кредит - такі теми обговорювали сьогодні депутати Одеської міськради на сесії. Не обійшлося й без традиційних мітингів. Докладніше про ухвалені рішення - в наступному матеріалі.

Біля міськради, де відбувається сесія, - мітинг. Одесити прийшли сказати, що вони проти забудови рекреаційних - тобто курортних - зон. На попередній сесії депутати віддали комерційним структурам землі одразу двох санаторіїв - "Молдови" та "Червоних зорь". Проте люди здаватися не збираються: вимагають повернути громаді ці ділянки.

"Вы понимаете, раньше не было этих высоток. Одесса была как Одесса - и с берега моря. А сейчас одни эти монстры высокие. Мы против этого, поэтому я здесь!", - говорить Ольга Чернецька, учасниця мітингу.

У самій сесійній залі - інші пристрасті. Одразу дві політ-сили порушили болючу для населення тему: тарифи на газ. "Самопоміч" - пропонує розглянути проект рішення про скасування підвищення розцінок. Опозиціонери ж - взагалі підготували проект звернення до Верховної Ради: щоб та висловила недовіру Кабінету Міністрів і розпустила уряд. Але обидві пропозиції - одеські депутати не підтримали.

"За - 22, проти - 4, утримався 1, рішення не прийнято!"

Автор одного з проектів - опозиціонер Олександр Орлов. Він каже: підвищення тарифів на газ призведе до подорожчання продуктів харчування, палива, інших комунальних послуг. Отже, до зростання бідності. Вважає, що уряд своїми діями грубо порушує Конституцію. І здивований позицією колег.

"Как бы нас Кабмин, центральное правительство не гробило людей, как бы оно не издевалось над ними - наш, так сказать, городской совет приветствует это положение и я даже удивляюсь, как вот эти депутаты будут смотреть в глаза избирателям, которые придут к ним и будут жаловаться на то, что они не могут платить за коммунальные услуги!", - заявив Олександр Орлов, депутат Одеської міськради, "Опозиційний блок".

А от проект рішення про надання Одеській міськраді чергового кредиту на мільярд гривень - викликав жваву дискусію. Кошти планується взяти у державного банку під 22,5 відсотки річних. А витратити хочуть на реставрацію фасадів будинків, ремонт доріг, лікарень, ліфтів. І це рішення депутати підтримали.