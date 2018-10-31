Ухвалити бюджет до зими, спростити умови для бізнесу й ускладнити життя перевіряльникам, які беруть хабарі - такі завдання дав прем'єр підлеглим на засіданні Кабміну.

Які ще заяви пролунали з вуст міністрів? - дізнаємося в Ольги Теребинської.

Українська економіка зростає вже 10 кварталів поспіль. Про це сьогодні на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр. І така тенденція, за словами Гройсмана - має тривати.

"Нам важливо мати сильну економіку, щоб вона зростала і ніхто не зміг своїми недолугими популістськими діями зупинити її зростання. . В Україну починають приходити нові технології, підприємства. І нам треба динамічно вирішувати ті проблеми, що впливають на недостатній розвиток економіки.

Розпочинається черговий виборчий етап, президента та парламенту. Сподіваюсь, у більшості українських політиків жага до політичного виграшу не затьмарить реальність", - наголосив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Бюджет на 2019 рік вкрай необхідно схвалити до 1 грудня. Адже це також важливий елемент стабільності, заявив Гройсман. Він підкреслив - кошторис має бути реалістичним. Це означає, що доходи мають бути такими ж, як видатки, а дефіцит бюджету - не більше, ніж заплановано, і з дуже чіткими джерелами його погашення.

"Я вважаю, що це має бути дуже реалістичне завдання, але бюджет має бути абсолютно збалансованим. І видатки і доходи рівні. Будь-яке відхилення видатків від доходів - це нова криза. а ми маємо говорити про стабільне зростання. І ми цього досягаємо, я наголошую!", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

В рамках так званого "дерегуляційного Кабміну" сьогодні затвердили нові критерії визначення ризиків для проведення перевірок державними органами контролю. Адже основні проблеми цих перевірок - не ефективний розподіл зусиль та надлишковий тиск на підприємців.

"Ми не хочемо, щоб перевіряючі органи постійно втручалися в діяльність підприємств, нишпорили по кутках, вимагали хабарі. Якщо у бізнесу низький ступінь ризику - перевіряльник приходить до нього раз на 5 років. Якщо високий - кожного року", - заявив Степан Кубів, перший віце-прем'єр-міністр, міністр економічного розвитку і торгівлі України.

Також, додав Кубів, Україна вийшла на фінальну стадію укладення угоди про зону вільної торгівлі з Ізраїлем. Підписати документ планують вже до кінця року.