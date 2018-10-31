Утім, чіткий міністерський графік порушили протестувальники. З ранку біля Кабміну лунали гасла "Стоп-збільшеним тарифам". І посадовцям навіть довелося зачекати початку засідання. Адже активісти викликали прем'єра "на розмову".

Чим усе завершилося? - розкажуть наші кореспонденти.

Зранку під стінами Кабінету Міністрів зібралися близько тисячі активістів. Приїхали з різних регіонів України. Переважна більшість - пенсіонери та бюджетники. Головна вимога - знизити тарифи на газ для населення.

"Високі тарифи! Щоб були нижчі! От чого! Добре, що субсидії дали".

"Наша головна мета - зниження тарифів на газ для населення. Де вимирає населення. Населення не має за що жити, не має грошей. Мізерні пенсії. Тернопільщина приїхала делегацією, щоб зобов'язати уряд знизити ціни і не піднімати ціни на газ. Є свій газ в державі!", - заявив Ярослав, учасник пікету.

Долучилися до акції й нардепи. Серед них - Олег Ляшко. Лідер "Радикальної Партії" вважає - підвищення ціни на газ призведе до зубожіння українців.

"Підвищення цін на газ тягне за собою підвищення цін на все на світі. На проїзд, на харчування. Обезцінення зарплат, обезцінення пенсій - і так копійчаних заощаджень українців. Тому, я пропоную, щоби ми сьогодні ухвалили резолюцію, де виставимо чіткі вимоги до влади", - наголосив Олег Ляшко, лідер "Радикальної партії".

Зустріч із мітингарями влаштував особисто Володимир Гройсман. Активісти передали прем'єру свою резолюцію. Вимоги очільник уряду вислухав. Та вкотре наголосив - підвищення ціни на газ - вимога Міжнародного Валютного Фонду. Інакше б на країну чекав дефолт.

"Я більше року працював з міжнародними партнерами, аби зняти ті зобов'язання, що були взяті, я наголошую - в 2008 році. Це було зобов'язання держави. Його не виконати - це оголосити дефолт. Дефолт - це криза, зубожіння людей і різке падіння доходів.

Тому, наше завдання було єдине - я вважаю, моє завдання було урятувати Україну від дефолту. І я вважаю, що на даному етапі - я це зробив", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Прем'єр-міністр пообіцяв - без допомоги людей не залишать. Уряд надасть адресну компенсацію усім родинам, які цього потребують.

"Я розумію, що у людей є проблеми. Які механізм мені сьогодні доступний, для того, щоб їх захистити - єдиний. Це надати субсидії тим, хто їх потребує. І тому, я прийняв це рішення для України, щоб не допустити серйозних проблем в економіці, знецінення доходів - я вважаю, що іншого варіанту не було", - переконаний Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Прем'єр наголосив - субсидії цьогоріч отримають понад 7 мільйонів домогосподарств.