Радбез ООН закликає Росію припинити підтримувати бойовиків [ Редактировать ]
Про ситуацію на Донбасі говорили на засіданні Ради Безпеки ООН. Учасники зібрання - крім Росії, звісно - заявили, що заплановані в ОРДЛО так звані "вибори" є незаконними й такими, що грубо порушують Мінські домовленості.
Які ще питання розглядали в Нью-Йорку - дивіться далі.
Заплановані на окупованих територіях Донеччини та Луганщини псевдо-вибори є прямим порушенням Мінських домовленостей. Вісім країн ЄС в ООН у цьому одностайні.
Представники Британії, Франції, Нідерландів, Польщі, Швеції, Італії, Бельгії та Німеччини вкотре закликали Росію припинити підтримку бойовиків.
"Ми, як держави-члени ЄС, повністю підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах. Ми засуджуємо нелегітимні "вибори", заплановані на 11 листопада на територіях, непідконтрольних українському уряду", - наголосила Карен Пірс, постійна представниця Великої Британії в ООН.
Росія у питанні виборів намагалася довести протилежне. Її постпред навіть зробив спробу запросити на засідання представницю так званого "центрвиборчкому" терористичної "ЛНР". Однак Радбез їй виступити не дозволив. Український представник Володимир Єльченко зазначив - Київ не вестиме переговорів із маріонетками Москви.
"У нас немає змоги фізично стати на заваді проведенню цих незаконних виборів на українській території. Але важливо, що Рада безпеки надіслала чіткий сигнал - її представники визнають нелегітимність і незаконність цих псевдо-виборів. ООН зі свого боку може ще посилювати тиск, щоби тримати це питання у постійному фокусі", - підкреслив Володимир Єльченко, постійний представник України в ООН.
"Ми занепокоєні не лише виборами на окупованих територіях. Є ще й низка гуманітарних питань. Адже тамтешні жителі потерпають від різного роду проблем. І Російська Федерація несе за це відповідальність. Це стосується і Криму, який анексовано незаконно", - наголошує Карел ван Оостером, постійний представник Нідерландів в ООН.
За інформацією Володимира Єльченка - Росія щороку витрачає близько півтора мільярда доларів на підтримку окупаційної влади в ОРДЛО. Адже її мета - подальша ескалація конфлікту на сході.
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