Україна стає привабливішою для бізнесу - про це на зустрічі з підприємцями заявив президент Петро Порошенко.

За даними Світового Банку, наша держава піднялася на 5 позицій у рейтингу інвестиційної привабливості й посідає 71 місце.

На зустрічі з представниками бізнесу обговорили й нові тарифи на газ. За словами Порошенка, країна зобов'язалася зрівняти внутрішню й зовнішню ціну на паливо ще 10 років тому.

"Дешевий сир подають лише в мишоловках. Дешевий газ подають у російській клітці. Хіба що тільки так можна виконати фантастичну обіцянку знизити тарифи на газ вдвічі, в тричі, або в п'ять разів.

Відповідний меморандум з Міжнародним Валютним Фондом, пам'ятаєте, коли був підписаний? 31 жовтня. Саме в цей день. Тільки 2008 року. Міжнародний Валютний Фонд очолював тоді Домінік Строскан. А хто на той час був прем'єр-міністром, я називати не буду. Французською це виглядає "Шершеляфам", - наголосив Петро Порошенко, президент України.