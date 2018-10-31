Богдан Жолдак скончался на 71-м году жизни. Фото: qha.com.ua

31 октября в возрасте 70 лет скончался украинский писатель Богдан Жолдак.

О его смерти сообщил писатель Василий Трубай. Причин смерти не объявляют, пишет gazeta.ua.

Жолдака называют отцом украинской черного юмора. Последняя книга автора "Укры" вышла в 2015-м. Состоит из 37 юмористических рассказов о войне в Донбассе.

Среди известных книг Жолдака - "Искушения", "Говядина", "Как собака под танк", "Бог бывает", "Антиклимакс", "Музыкальные войны", "Гальманах", "Пакостных тапочки", "Когда гении плачут", "яблоки из райского сада".

Переводы произведений публиковались в Хорватии, США, Белоруссии, Канады, Германии и Японии.

Также, Жолдак был сценаристом фильмов: "Ведьма" (1991), "Козаки идут!" (1991), "Иван и кобыла" (1992), "Дорога на Сичь" (1994).

Днем ранее в Киеве скончался легендарный украинский художник-мультипликатор, режиссер и сценарист Давид Черкасский.