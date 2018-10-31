Стежили та прослуховували. Єврейська громада Києва звинувачує НАБУ в шпигунстві - про це заявив головний рабин України Моше Ревуен Осман.

У повідомленні, опублікованому на сайті громади, йдеться про нібито викриття одразу кількох агентів спецслужби. Крім того, в центральній синагозі виявили ще й "жучки" для прослуховування.

У НАБУ ці аргументи спростували. Кажуть - ніякої спецтехніки не встановлювали й за молитовним домом не стежили.

"Інформація про те, що ніби Національне Бюро здійснює незаконні слідчі дії щодо єврейської громади Києва, не відповідає дійсності. Жодних пристроїв для прихованого знаття інформації у приміщенні центральної синагоги міста Києва Національне Бюро не встановлювало. Візуального спостереження за будівлею не здійснювало.

Хочу наголосити, що повага та дотримання прав свобод людини та громадянина є основними принципами діяльності національного бюро. Це записано в законі про НАБУ", - заявила Оксана Мітніцька, керівник прес-служби НАБУ

Офіційної відповіді від єврейської громади Києва нашій редакції поки що отримати не вдалося - там зіслалися на відсутність головного рабина. Громада пообіцяла відповісти на всі запитання журналістів уже завтра.