НАБУ звинуватили у прослуховуванні єврейської громади у Києві [ Редактировать ]
Стежили та прослуховували. Єврейська громада Києва звинувачує НАБУ в шпигунстві - про це заявив головний рабин України Моше Ревуен Осман.
У повідомленні, опублікованому на сайті громади, йдеться про нібито викриття одразу кількох агентів спецслужби. Крім того, в центральній синагозі виявили ще й "жучки" для прослуховування.
У НАБУ ці аргументи спростували. Кажуть - ніякої спецтехніки не встановлювали й за молитовним домом не стежили.
"Інформація про те, що ніби Національне Бюро здійснює незаконні слідчі дії щодо єврейської громади Києва, не відповідає дійсності. Жодних пристроїв для прихованого знаття інформації у приміщенні центральної синагоги міста Києва Національне Бюро не встановлювало. Візуального спостереження за будівлею не здійснювало.
Хочу наголосити, що повага та дотримання прав свобод людини та громадянина є основними принципами діяльності національного бюро. Це записано в законі про НАБУ", - заявила Оксана Мітніцька, керівник прес-служби НАБУ
Офіційної відповіді від єврейської громади Києва нашій редакції поки що отримати не вдалося - там зіслалися на відсутність головного рабина. Громада пообіцяла відповісти на всі запитання журналістів уже завтра.
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