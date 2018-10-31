Білоруси стануть найщирішими, найчеснішими та найнадійнішими партнерами для американців.

Гучну заяву зробив президент Білорусі Олександр Лукашенко під час зустрічі з помічником держсекретаря США з європейських та євразійських справ Аароном Мітчеллом. Щоправда, зауважив - таке тісне партнерство можливе, лише якщо розвивати двосторонні відносини.

Мітчелл, своєю чергою, відзначив стабільність Білорусі та успіхи у збереженні територіальної цілісності. Особливо - зважаючи на близькі взаємини з Росією.