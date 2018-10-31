Угорщина спростовує плани захоплення Закарпаття - МЗС [ Редактировать ]
В Угорщини ніколи не було планів захоплювати Закарпаття. Про це заявив голова МЗС країни Петер Сіярто в інтерв'ю польському виданню.
Будапешт, мовляв, не страждає від "імперського комплексу" та не має туги за по землях, які колись входили до складу Австро-Угорської імперії.
Нещодавно, нагадаємо, уряд Угорщини заснував посаду уповноваженого міністра, відповідального за "розвиток" Закарпатської області і програму розвитку дитячих садків Карпатського басейну. Це викликало різке невдоволення України. Після переговорів - назву посади змінили.
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Україна та Угорщина остаточно домовилися про зміну назви посади уповноваженого із Закарпаття. Відповідні консультації мають відбутися вже наступного тижня