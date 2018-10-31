В Угорщини ніколи не було планів захоплювати Закарпаття. Про це заявив голова МЗС країни Петер Сіярто в інтерв'ю польському виданню.

Будапешт, мовляв, не страждає від "імперського комплексу" та не має туги за по землях, які колись входили до складу Австро-Угорської імперії.

Нещодавно, нагадаємо, уряд Угорщини заснував посаду уповноваженого міністра, відповідального за "розвиток" Закарпатської області і програму розвитку дитячих садків Карпатського басейну. Це викликало різке невдоволення України. Після переговорів - назву посади змінили.