Катар стане доступнішим для українців. А місцеві силовики перейматимуть досвід українських поліцейських. Напередодні останні перемовини про це у столиці країни - місті Доха - провів голова МВС Арсен Аваков.

Усі деталі дізнаємося від Ірини Баглай.

Катар - країна хмарочосів і мільйонерів. Для багатьох українців просто назва на мапі. А серед футбольних фанів вона стала відома після того, як Катар отримав право на проведення чемпіонату світу з футболу у 2022 році. І вже з 2 листопада, в'їхати сюди українці зможуть без візи. Останні технічні деталі міждержавної угоди напередодні погоджували глава уряду Катару Абдулла Аль Тані й міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

"Все согласовано и милости просим граждан Катара к нам в Украину заниматься бизнесом образованием туризмом", - наголосив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Зацікавленість у співпраці з Україною підтверджують і наші дипломати.

"15 числа ми чекаємо першого засідання спільного міжурядової комісії щодо економічного співробітництва товарообіг поки не великий - близько 76 млн. доларів, але зростає. Підіть у місцеві магазини, можете знайти українські товари", - запевнив Євген Микитенко, надзвичайний і поважний посол України в державі Катар.

Міністр внутрішніх справ України та прем'єр Катару домовились і про співпрацю силових структур. У країні не приховують зацікавленості досвідом українських правоохоронців - як діяти під час масових заходів і забезпечувати порядок. То ж цього разу Україна вже не просить про допомогу, а сама має що запропонувати світові.

"Речь идет, скорее всего о том, что мы будем выступать тренерами катарских полицейских. Уровень специальных сил реагирования наш достаточно высок, и это, опять же, продиктовано тем, что последние годы мы имели давление - это два наших козыря. Поэтому, адекватные партнеры стремятся получить от нас этот опыт", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Домовились також, що правоохоронці двох країн разом протидіятимуть торгівлі людьми, наркобізнесу, відмиванню грошей та кіберзлочинності.

"Не скрою, сейчас украинская киберполиция - я думаю, что одни из самых сильных в мире. Так уж вышло, что мы находимся постоянно под ударами", - заявив Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Як забезпечують правопорядок катарські поліцейські і чим озброєні - демонструє виставка "Міліпул - 2018". Як не дивно, але більшість стендів тут не зі зброєю, а - з високотехнологічним спец-обладнанням.

Ось ця програма не лише здійснює контроль за ситуацією на вулиці, а й ідентифікує особу перехожого. Відеонагляд ефективний спосіб контролю, який лишає Катар серед лідерів країн із найвищим індексом безпеки.

"Техніка нас не вражає, ми маємо свою вітчизняну, яку використовуємо. Але сучасні новітні технології нас зацікавили. Вони не бачать поліцейського на вулиці, вони бачать систему безпеки, вони звуть її "сісі-айпі". До таких норм нам ще треба працювати", - наголосив Сергій Князєв, глава Нацполіції України.

Роботи на вулиці, відеокамери по всьому місту - для України поки що це казка. Для початку в Міністерстві внутрішніх справ сподіваються, що ще цього року Верховна Рада ухвалить закон про відео фіксацію порушень на дорогах. А суспільство стане готовим частково пожертвувати своєю приватністю заради своєї ж безпеки.