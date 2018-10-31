З Геловіном привітали дітей у Київській області. Йдеться про вихованців реабілітаційного табору - для дітей, які постраждали внаслідок бойових дій на сході країни. Подробиці знає Юлія Жешко.

У цьому затишному місці, серед дерев та будинків - на перший погляд, щасливі та безтурботні діти. Мало хто зрозуміє, що більшість з них половину свого життя перебували під обстрілами.

"Со Светлодарска. - Скільки тобі років?- Мне 9. - Максим, мне 11 лет".

Незважаючи на свій вік, ці діти знають, що таке автоматні черги та мінна небезпека. Саме тому, вони тут - у таборі "Лісова застава", що під Києвом. Цей заклад спеціалізується на реабілітації дітей переселенців. За підтримки політиків, зокрема від "Опозиційного блоку" - табір працює від початку бойових дій на Донбасі. І приймає щорічно більше тисячі дітей. Напередодні свята Гелоуін вихованцям привезли подарунки.

Зустріли політиків по-дитячому мило - з виступами та в костюмах. Після чого, перейшли до обговорення дорослих питань. У дирекції табору кажуть - діти не лише відпочивають. Тут не ставлять за мету привчити вихованців до того, що їм постійно винні. Дітям пропонують курс спеціальної терапії.

"У нас є напрями терапії - де вони катаються на конях. Але вони не просто прийшли, сіли і поїхали. Вони його чистять територію біля нього. Від цього залежить. Вони повинні зрозуміти, що не тільки через драйв, через фан відбувається життя. Тобто, щоб щось отримати потрібно і віддати", - розповідає Ольга Симонова, директор табору "Лісова застава".

"Действительно, энтузиасты, которые любят это дело, любят детей - помогают им реально адаптироваться, вернуться, восстановиться", - говорить Юрій Бойко, народний депутат, лідер "Опозиційного блоку".

Тобто діти самі виконують роль волонтерів. Таким чином, намагаючись відволіктись від пережитого.

"Больше страшных воспоминаний, чем каких-то других".

"Первый урок прошел вообще удачно. А во время второго - попал снаряд. Пострадали, там оглушило некоторых. Вообще мы пошли в подвал возле дерева. И туда снаряд попал, но еще не разорвался", - розповідає Максим, переселенець з Донбасу.

Поспілкуватись з дітьми приїхали й дорослі, котрі відчули, що таке війна.

"Ми з великою повагою відносимось до цих дітей. Багатьом із них іще не зрозуміло, чому так вийшло. І хто в цьому винний", - говорить Ігорь Демченко, ветеран Другої Світової війни.

Програм реабілітації та закладених коштів в держбюджет - ось чого очікують від держави. Проте, в Парламенті - подібні законопроекти залишаються "в шухлядах".

"Простой пример. Мы подали законопроект, он прошел в первом чтении в Парламенте. По бесплатному питанию детей переселенцев в школах. В первом чтении он прошел. А потом остатки правящей коалиции его заблокировали. Кроме 800 грн. соцпомощи никаких других благ от государства эти люди не получили. Вот для таких лагерей должна быть госполитика, госпрограмма. Чтобы их было больше", - наголосив Юрій Бойко, народний депутат, лідер "Опозиційного блоку".

Усе це необхідно зробити, аби переселенці нарешті відчули себе повноцінними громадянами - вважають в "Опозиційному блоці".