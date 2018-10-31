Дженнифер Лопес снялась в самой откровенной за карьеру фотосессии. Илл.: instagram.com/jlo

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в самой откровенной за всю свою 30-летнюю карьеру фотосессии.

49-летняя звезда позировала для журнала InStyle практически обнаженной. Ее наготу лишь частично прикрывала зеленая накидка с блестками от Valentino.

Дженифер также дала изданию интервью, в котором рассказала, что так хорошо выглядит благодаря трем правилам: она не употребляет кофеин, не пьет алкоголь и много спит.

"Я заботилась о себе, и теперь это сказывается", - объяснила она.

Звезда призналась, что в ее семье всегда ценились женщины с формами.

"Это часть нашей культуры. Обо мне говорили: "У Дженнифер большая попа, и это хорошо", - сказала Лопес, пуэрториканка по происхождению, выросшая с убеждением, что изгибы и пышность фигуры - это достоинство, а не недостаток.

Наготу Лопес лишь частично прикрывала накидка от Valentino. Фото: instagram.com/jlo

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