Народный депутат Украины Александр Грановский опроверг слухи о том, якобы он вовлечен в судебные тяжбы с целью увольнения с должности директора Государственного бюро расследований Романа Трубы. Депутат заявил, что его источники сообщают, будто инициатором таких слухов является сам Труба, пишет УНИАН.

В Facebook Грановский выложил открытое обращение к директору ГБР.

Депутат пишет, что никогда не встречался с Романом Трубой. Единственный раз - возле турникета в здании комитетов Верховной Рады, когда состоялось их рукопожатие. В то же время Грановский добавляет, что к нему приходил соратник директора ГБР. "Я надеюсь, что вам дословно передали суть нашего разговора, которая, по большому счету, сводилась к нескольким базовым принципам: я, как народный депутат Украины, мечтаю о том, чтоб ГБР работало лучше чем НАБУ, мечтаю одновременно о том, чтоб сотрудники не брали взятки, подчеркнул неоднократно, что у меня нет никаких персональных интересов в разрезе работы ГБР", - написал Александр Грановский.

Также нардеп прокомментировал судебные претензии по отношению к Роману Трубе: "В качестве иллюстрации и напоминания для тех, кому это интересно, прикреплю к этой публикации основные документы, которые уже были ранее опубликованы и те, что я получил от своих источников. Если коротко, то истец полагает, что Роман Михайлович Труба как-то "по-своему" прошел люстрационную проверку, забыв рассказать о том, что 11 декабря 2013 г успел предъявить уведомление о подозрении общественному активисту Шевциву Андрею Владимировичу в уголовном деле № 12013150270001441".

Кроме этого, Грановский предположил, что Труба не хочет назначать сотрудников ГБР поскольку в их числе нет "его людей". "С целью блокировки таких назначений вы сослались на отсутствие у вас результатов полиграфических исследований и низким качеством работы внешней комиссии, которая, позволю себе напомнить, и вас избрала, прости Господи", - пишет депутат. В то же время он добавляет, что Труба назначил ряд высокопоставленных сотрудников в регионы без согласования со своими заместителями. А это противоречит закону. "Нелепо выглядят ваши пояснения, что вы за своей подписью передали в суд, где прямо говорите о том, что без одобрения заместителей назначать никого нельзя", - заявил Александр Грановский.

Напоследок депутат посоветовал Роману Трубе не слушать советчиков, которые могут "завести в ад".