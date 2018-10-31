Доктор Смерть. У Німеччині триває судовий процес над Нільсом Хьогелем. Медбратом, який зізнався у вбивстві щонайменше сотні пацієнтів у лікарнях Нижньої Саксонії. Деталі гучного процесу - в матеріалі Тетяни Логунової.

Цю серію вбивств називають наймасштабнішою в історії сучасної Німеччини. На лаві підсудних Нільс Хьогель - медбрат, який працював у лікарнях Ольденбурга і Дельменхорста. Він уже зізнався, що вбив сотні пацієнтів. Але обвинувачення припускає - жертв може бути набагато більше.

На кожне засідання Нільса Хьогеля доправляють із в'язниці, де він відбуває довічний термін. Цей суд для колишнього санітара вже третій - раніше його засудили за вбивство шести людей. Але прокуратура змогла зібрати нові докази і ініціювала повторний процес.

"На запитання суду, що він може сказати з приводу нових звинувачень, пан Хьогель заявив, що він їх визнає. Наскільки він пам'ятає, вони відповідають дійсності", - наголосила Мелані Біттер, речниця суду міста Ольденбург.

100 людей. Пацієнтам віком від 35 до 96 років Хьогель вводив смертельні дози ліків. А потім - намагався їх реанімувати. У більшості випадків - безуспішно. Санітар хотів, щоб його поважали і ставили у приклад іншим колегам.

"Він вже не пам'ятає імена окремих пацієнтів. Але у підсудного професійна пам'ять - він згадує історії хвороби. Тому суд вирішив надати Хьогелю ноутбук. Ми сподіваємося, що коли він знову прочитає історії хвороби своїх жертв, то зможе повідомити суду деталі своїх злочинів", - повідомила Мелані Біттер, речниця суду міста Ольденбург.

Нарешті дізнатися правду сподіваються й родичі жертв, які на суді виступають співпозивачами. Очікується, що процес триватиме до травня наступного року.