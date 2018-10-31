Як з гарбуза зробити човен? Кому належать кістки, знайдені в посольстві Ватикану? Та коли британська королева планує зректися престолу? Про це та інше - в нашому огляді.

* * *

Не розминулися. У Барселоні пасажирський пором врізався у портовий кран. Велетенська машина перекинулась, через що виникла пожежа. На борту судна перебувало 420 пасажирів. На щастя, минулося без жертв чи постраждалих. За попередньою інформацією, втримати контроль над поромом капітанові завадив сильний вітер.

* * *

Жахлива знахідка в посольстві Ватикану у Римі під час реконструкції виявили людські кістки. За даними італійської преси, останки можуть належати 15-річній Емануелі Орланді, дочці одного з колишніх співробітників цієї дипустанови. Гучна справа про її зникнення 1983 року - досі нерозкрита. Однак тоді ж у Римі зникла ще одна 15-річна дівчина - Мірелла Грегорі. Кому належать фрагменти - встановить експертиза.

* * *

Нехай живе король! Єлизавета Друга планує через три роки передати престол своєму сину - принцові Чарльзу. Як пише в новій книжці королівський кореспондент Роберт Джобсон, підготовка вже триває. На конфіденційних зустрічах спадкоємця вводять у курс справ. За задумом, Чарльз стане принцом-регентом, перебравши на себе всі повноваження, а Єлизавета Друга - формально служитиме своєму народові до самої смерті.

* * *

Призвичаюється до королівських справ і принцеса Елеонор, 13-річна дочка іспанського короля Феліпе Четвертого та королеви Летиції. Її перший публічний виступ відбувся в Мадриді на урочистостях з нагоди Дня конституції. Дівчинка зачитала першу статтю в присутності короля, прем'єра та інших урядовців. "Уся в маму" - прокоментувала преса, оцінивши стриманість та елегантність інфанти.

* * *

Найвищу на планеті статую встановили в Індії. У штаті Гуджарат - монумент зі сталі та бронзи увічнив борця за незалежність країни, Валлаббхаю Пателя. Загальна висота скульптури разом із постаментом - 240 метрів, це вдвічі вище за статую Свободи в Нью-Йорку.

* * *

Подвійне задоволення. У Парижі відбувся показ моди з шоколаду. На подіум вийшли відомі манекенниці та зірки французької естради у солодких сукнях. Над вбранням для дефіле трудилися найкращі шоколатьє світу. Показ відбувся в рамках щорічного шоколадного ярмарку.

* * *

Гарбузоманія. У країнах Заходу сьогодні відзначають переддень усіх святих - Геловін. Моторошну вечірку влаштували футболісти французького ПСЖ. Гравцям підготували сюрпризи у гарбузах, у яких їх зненацька хапали за руки. Ролик активно збирає "лайки" у соцмережах. Не менше користувачі вподобали британця Тома Пірсі з графства Йоркшир. Він виростив гарбуз вагою понад 600 кілограмів і зробив з нього човен! Цього понеділка фермер-моряк Пірсі здійснив заплив на місцевій річці Уз. Оригінальний плавзасіб претендує на запис у Книзі рекордів Гіннеса.