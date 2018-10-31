Австрія слідом за США та Угорщиною виходить із глобального пакту Організації Об'єднаних Націй про міграцію - про це заявив канцлер країни Себастьян Курц.

Рішення мають ухвалити на засіданні уряду.

На думку австрійської влади, у договорі є багато невдалих пунктів. За словами канцлера, пакт нівелює відмінності між законною та незаконною міграцією. До того ж Курц наполягає, щоб Австрія самостійно визначала свою міграційну політику.