Негода в Італії нищить пам'ятки архітектури [ Редактировать ]
Найбільша повінь за 60 років. Італію третю добу атакують зливи та буревії. Підтопило тисячолітній собор Святого Марка у Венеції. Вода пошкодила мозаїчну підлогу, візантійські крісла, колони та бронзові двері базиліки.
Що зараз коїться на вулицях Венеції? - у нашому матеріалі.
Так зараз виглядають вулиці Венеції. У понеділок її накрила морська хвиля - 75 відсотків міста опинилися під водою. Її рівень піднявся на півтора метра. Це - рекордний показник за останні 10 років. Найнижча точка міста - площа святого Марка - під водою вже другий день. З міркувань безпеки цю територію закрили. Однак, деякі жителі і гості Венеції на це не зважають. Вони пересуваються містом по дерев'яних настилах або перевзуваються у гумові чоботи.
Від повеней потерпає не лише Венеція. Від ранку понеділка негода вирує майже на всій території Італії. Загинули понад 11 людей, ще десятки - поранені. Найгірша ситуація на півночі країни. Тут оголосили "червоний" рівень небезпеки. Для туристів закрили низку пам'яток, зокрема Колізей, Палатинський пагорб, Римський Форум та руїни Помпей.
"Тут довго дощить. І багато маленьких річок повиходили з берегів", - говорить Франц Платнер, заступник мера Бреннеро.
Через зливи деякі північні містечка Італії відрізані від цивілізації. Більш, як три тисячі житлових будинків знеструмлені. До ліквідації наслідків стихії долучаються як рятувальники, так і місцеві мешканці. Зокрема допомагають прибирати з автошляхів повалені дерева.
"Рятувальники та дайвери уже тут і евакуюють все більше людей. Вони також допомагають пожежникам та поліцейським", - говорить Ервін Кладе, рятувальник.
Потужні дощі, як не дивно, змогли навіть викликати пожежу. У порту Савона згоріло зо три сотні нових суперкарів. Вода потрапила до акумуляторів та спричинила коротке замикання, після чого автівки почали вибухати.
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