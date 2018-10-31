Найбільша повінь за 60 років. Італію третю добу атакують зливи та буревії. Підтопило тисячолітній собор Святого Марка у Венеції. Вода пошкодила мозаїчну підлогу, візантійські крісла, колони та бронзові двері базиліки.

Що зараз коїться на вулицях Венеції? - у нашому матеріалі.

Так зараз виглядають вулиці Венеції. У понеділок її накрила морська хвиля - 75 відсотків міста опинилися під водою. Її рівень піднявся на півтора метра. Це - рекордний показник за останні 10 років. Найнижча точка міста - площа святого Марка - під водою вже другий день. З міркувань безпеки цю територію закрили. Однак, деякі жителі і гості Венеції на це не зважають. Вони пересуваються містом по дерев'яних настилах або перевзуваються у гумові чоботи.

Від повеней потерпає не лише Венеція. Від ранку понеділка негода вирує майже на всій території Італії. Загинули понад 11 людей, ще десятки - поранені. Найгірша ситуація на півночі країни. Тут оголосили "червоний" рівень небезпеки. Для туристів закрили низку пам'яток, зокрема Колізей, Палатинський пагорб, Римський Форум та руїни Помпей.

"Тут довго дощить. І багато маленьких річок повиходили з берегів", - говорить Франц Платнер, заступник мера Бреннеро.

Через зливи деякі північні містечка Італії відрізані від цивілізації. Більш, як три тисячі житлових будинків знеструмлені. До ліквідації наслідків стихії долучаються як рятувальники, так і місцеві мешканці. Зокрема допомагають прибирати з автошляхів повалені дерева.

"Рятувальники та дайвери уже тут і евакуюють все більше людей. Вони також допомагають пожежникам та поліцейським", - говорить Ервін Кладе, рятувальник.

Потужні дощі, як не дивно, змогли навіть викликати пожежу. У порту Савона згоріло зо три сотні нових суперкарів. Вода потрапила до акумуляторів та спричинила коротке замикання, після чого автівки почали вибухати.