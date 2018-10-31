В Одессе на поле стадиона "Черноморец" во время матча 1/8 финала Кубка Украины прогремели взрывы.

ЧП произошло на 64-й минуте встречи местного "Черноморца" с полтавской "Ворсклой", сразу после успешного пенальти в ворота одесской команды, передает "Думская".

Арбитр остановил встречу, но когда дым рассеялся и выяснилось, что потерпевших нет, матч возобновился.

Итог матча - 2:1 в пользу "Ворсклы", которая вышла в 1/8 финала. О задержанных хулиганах пока не сообщается.

Ранее в результате беспорядков на футбольном матче в Германии пострадали 45 человек.