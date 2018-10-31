Вечером 31 октября в центре Бердянска Запорожской области злоумышленник открыл огонь по прохожему.

ЧП случилось около 21.00 в районе в районе Центрального рынка, сообщает местное издание brd24.com.

По информации очевидцев, злоумышленник совершил несколько выстрелов. Пострадавший госпитализирован. Нападавшего удалось задержать. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

До этого под Славянском Донецкой области расстреляли шесть человек.