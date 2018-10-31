В Британии подняли истребители на перехват российских Ту-160 [ Редактировать ]
Военно-воздушные силы Великобритании подняли многоцелевые истребители четвертого поколения "Тайфун" для перехвата российских истребителей, что летели около воздушного пространства Соединенного Королевства.
Об этом сообщает Reuters.
"Истребители" Тайфун "... сегодня были быстро подняты в качестве меры пресечения против потенциального вторжения на территорию, которая представляет интерес Великобритании, одним или несколькими неизвестными самолетами. Угрозы для воздушного пространства Великобритании не было", - отметил представитель Министерства обороны Великобритании.
В военном ведомстве России отметили, что два стратегических ракетоносца Ту-160 ВКС России действительно осуществляют плановый полет над водами Баренцева и Норвежского морей.
"После выполнения полетного задания экипажи вернутся на аэродром базирования. Мероприятие проходит в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства без нарушения границ других государств", - отметили в Минобороны России.
Тем временем Вооруженные Силы Украины получили технику нового поколения.
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