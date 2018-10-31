В Ватикане нашли останки людей: они могут принадлежать пропавшим детям [ Редактировать ]
Фото: Vatican News
На территории посольства Ватикана в Риме обнаружили останки человеческих костей. Они могут принадлежать пропавшим более 35 лет назад девушкам.
Человеческие останки нашли во время ремонта в пристройке к зданию посольства. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Святого Престола.
Прокуратура Рима начала расследование по статье об убийстве, а в Ватикане заявили, что готовы сотрудничать со следствием по этому поводу.
Судебные эксперты будут проводить ДНК-экспертизу. Именно экспертиза должна показать, могли ли принадлежать кости таинственно пропавшим более 35 лет назад девушкам.
Речь идет о 15-летней Эмануэле Орланди и Мирелле Грегори. Обе исчезли в 1983 году.
Эммануэле Орланди была дочерью сотрудника канцелярии Папы Римского. Она исчезла в июне 1983 года по дороге из дома в музыкальную школу. Мирелла Грегори была дочерью владельца бара в Риме, она исчезла в мае 1983 года, когда пошла на встречу со школьным другом.
Прокуратура Рима закрыла дело Эммануэле Орланди, так и не доказав версию о похищении, которая выдвигалась при расследовании.
Ранее мы сообщали, что в похоронном бюро обнаружили останки более 60 детей.
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