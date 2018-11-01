В последнее время в нашей стране сильно возросло количество мошеннических схем с автомобилями-двойниками. Это вызвано отсутствием открытых баз данных с VIN-кодами транспортных средств, пишет OBOZREVATEL.



Только за прошлый год правоохранители в Украине обнаружили 1201 автомобиль с поддельным VIN-кодами - это уникальный автомобильный номер.

Наиболее распространенный вариант схемы - присвоение номера от ранее разбитой машины автомобилю-двойнику, который был завезен в страну нелегальным способом.

Все происходит так: машина продается новому автомобилисту по генеральной доверенности, а том, что он стал жертвой аферистов, новый владелец узнает только при проверке сотрудниками полиции техпаспорта автомобиля. В данном случае машина будет конфискована, и вернуть ее практически невозможно.

При заключении сделки у автомобилистов нет возможности проверить данные про VIN-номер автомобиля.

"Многие становятся жертвами мошенников, которые занимаются уголовным автобизнесом. Мы считаем, что МВД может открыть данные о VIN-номера и защитить граждан от подобных ситуаций", - говорится в сообщении.



Риск пострадать от мошенников значительно снижается , если при оформлении покупки автомобиля обратиться в МРЭО, а не ограничиваться оформлением генеральной доверенности.

Ранее десятки киевлян стали жертвой "туристической аферы".