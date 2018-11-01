Пожар в лагере "Виктория": строителей подозревают в хищении денег [ Редактировать ]
Источник: Думская
Руководитель субподрядной организации, которая занималась реконструкцией детского лагеря "Виктория", подозревается в завладении 1,7 млн гривен бюджетных средств.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.
Установлено, что на счета ряда компаний с признаками фиктивности зачислены более 1,7 млн гривен за выполнение условий договора в то время, как строительно-монтажные и другие работы эти предприятия не осуществляли.
Руководителю фирмы вручили ходатайство об изменении меры пресечения в виде домашнего ареста на содержание под стражу.
В ведомстве напомнили, что этот же чиновник подозревается в присвоении 400 тыс. гриве бюджетных средств, полученных от городского совета на выполнение работ, путем служебного подлога строительной документации.
Напомним, во время пожара в одесском лагере "Виктория" в сентябре 2017 года погибли трое детей.
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