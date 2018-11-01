В Симферополе оккупанты арестовали крымского татарина [ Редактировать ]
В оккупированном Россией Крыму так называемый "Киевский районный суд Симферополя" арестовал Дилявера Гафарова, которого обвинили в участии в добровольческом отряде имени Номана Челебеджихана.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист "Радио Свобода" Антон Наумлюк.
Оккупанты арестовали крымского татарина до 25 декабря 2018 года.
Гафаров был задержан 30 октября после обыска в его доме в поселке Жемчужина Крыма. Он отказался от дачи показаний, однако заявил, что никаких преступлений не совершал.
Сторона защиты намерена подавать апелляцию.
Напомним, что украинского журналиста Романа Сущенко, незаконно осужденного в России на 12 лет колонии строгого режима, этапировали к месту отбывания наказания.
по теме
Володимир Балух відбуватиме покарання у Керченській колонії
Український активіст Володимир Балух відбуватиме покарання у Керченській колонії. Про це проекту Радіо Свобода "Крим.Реалії" повідомив заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз. Утім, офіційного підтвердження від окупаційної російської влади поки що немає
В Европарламенте хотят назначить представителя ЕС по Крыму и Донбассу
Европарламент предлагает назначить специального представителя ЕС по вопросам Крыма и Донбасса
На Волині засудженого не відправили до колонії через брак вільних місць
У січні цього року у родині Наталії Сачук з села Охнівка сталася трагедія. Її 16-ти річному синові Івану вистрелив в голову сусід-одноліток. Хлопець помер на місці
На Волині відправили у в'язницю засудженного за вбивство школяра
Трагедія, нагадаю, сталась у січні цього року. 15-ти річний житель села Охнівка застрелив із мисливської рушниці 16-ти річного школяра
Українського політв'язня Володимира Балуха етапували до Керченської колонії
Українського активіста і політв'язня Володимира Балуха етапували до Керченської колонії в окупованому Криму. Про це проекту "Крим.Реалії" розповів заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтем Чийгоз