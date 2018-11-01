Перестрелка в центре Бердянска: детали происшествия [ Редактировать ]
В центре Бердянска вооруженный грабитель устроил перестрелку, ранив двоих людей. Об этом сообщает местное издание "PRO.BERDYANSK.BIZ".
Злоумышленник подсунул местным валютчикам фальшивые деньги. Они распознали обман, и тогда он начал стрелять из пистолета.
Он ранил двоих людей, но им на помощь пришли друзья. Нападавшего задержали и избили, а потом передали в руки полиции.
Раненых валютчиков и грабителя пришлось госпитализировать. По предварительной информации, преступник стрелял из боевого пистолета.
По факту происшествия ведется следствие.
Напомним, что инцидент произошел на проспекте Труда в районе Центрального рынка - возле круглосуточного ломбарда. Видео с места происшествия смотрите по ссылке.
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