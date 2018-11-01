В центре Бердянска вооруженный грабитель устроил перестрелку, ранив двоих людей. Об этом сообщает местное издание "PRO.BERDYANSK.BIZ".

Злоумышленник подсунул местным валютчикам фальшивые деньги. Они распознали обман, и тогда он начал стрелять из пистолета.

Он ранил двоих людей, но им на помощь пришли друзья. Нападавшего задержали и избили, а потом передали в руки полиции.

Раненых валютчиков и грабителя пришлось госпитализировать. По предварительной информации, преступник стрелял из боевого пистолета.

По факту происшествия ведется следствие.

Напомним, что инцидент произошел на проспекте Труда в районе Центрального рынка - возле круглосуточного ломбарда. Видео с места происшествия смотрите по ссылке.