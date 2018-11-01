На Луганщині сапери розміновують лінії фронту [ Редактировать ]
На Луганщині фахівці розміновують території поблизу військових частин. Часу у саперів небагато, а роботи - вдосталь. Один із таких інженерних підрозділів супроводжувала наша знімальна група.
Військові інженери готуються перевірити одну з ґрунтових доріг у Луганській області поблизу військової частини. Обабіч можуть залишатися старі міни, встановлені ще на початку війни. Крім того, з'явилися нові, замасковані диверсантами.
Це - так звана інженерна розвідка місцевості. Спеціальні мобільні групи досліджують ландшафт на наявність мін інших вибухонебезпечних засобів. Луганська область залишається досить небезпечною.
Інженер фіксує сигнал. Із досвіду знає - особливої небезпеки немає. Дозволяє нашому операторові знімати зблизька.
"Третій - першому: дозвольте глянути місцевість".
"Третій - першому: виявлено хвостовик від міни. - Прийняв".
Про всяк випадок, знайдений хвостовик міни чіпляють спеціальною кішкою для перевірки на вибухонебезпечність. Шукати такі пекельні знахідки Юрію допомагає новітній німецький металошукач.
"Звук можемо виключити, тут є вібрація, іде вібраційна система на руку", - говорить Юрій, військовослужбовець.
"Група розмінування перевірила ділянку дороги для безпеки висування основної частини основного підрозділу. Роботи дай боже - воно буде ще на протязі багатьох років, або десятків років фахівці будуть проводити розмінування місцевості для безпеки цивільного населення, для виконання сільгоспробіт", - говорить Сергій, військовослужбовець.
Так хлопці працюють щодня у районах військових частин і лінії фронту. Це їхня зона відповідальності.
"Багато роботи. В основному, знімаємо", - говорить Богдан, військовослужбовець.
"Ми не знаємо, де ці міни стоять і наскільки висока небезпека", - говорить Олександр, офіцер.
Бійців тішить, що основні райони міст Сєверодонецька, Лисичанська та Рубіжного - під українським контролем, уже звільнені від "мінної" загрози.
"За жовтень місяць групами розмінування було проведено розвідку 20 гектарів землі. Були небезпечні знахідки - вони ліквідовуються на місці. В районі Сєверодонецька, Лисичанська на даний час небезпеки вже немає", - говорить Андрій, офіцер інженерно-саперного загону підрозділу розмінування.
За три дні у хлопців професійне свято - День інженерних військ. Наразі сезон їхньої специфічної основної роботи добігає кінця, адже з настанням холодів пальці втрачають чутливість, а це головна зброя саперів.
по теме
На Донбасі бойовики зменшили інтенсивність обстрілів
Один військовий загинув напередодні на Донбасі. Дев'ять ворожих атак зафіксовано на передовій за добу. Бойовики дещо зменшили інтенсивність обстрілів, але й надалі застосовують великокаліберну зброю, заборонену мінськими угодами. З гранатометів та стрілецької зброї окупанти атакували укріплення армійців біля Водяного та Павлополя
На сході країни знищили вісьмох окупантів
Троє українських бійців поранені минулої доби на Донбасі. Російські окупанти 19 разів відкривали вогонь по позиціях армійців
На Донбасі знищили трьох бойовиків
Знову втрати на Сході країни. Під час ворожих обстрілів двоє українських бійців загинули, одного - поранено. Російські найманці відкривали вогонь по наших позиціях 19 разів
Війна на Донбасі: поранили двох бійців ЗСУ
Двоє бійців Об'єднаних сил отримали поранення під час бойових дій на Донбасі. Такі дані штабу на 18 годину. Окупанти 13 разів обстріляли оборонні укріплення українських захисників, застосували й заборонений калібр
В районі Авдіївської промзони бойовики обстрілюють з гранатометів
Під Авдіївкою ситуація залишається напруженою, вже другий тиждень поспіль. Щодоби ворог влаштовує провокації, відкриваючи вогонь із кулеметів та гранатометів. Українські армійці тримають оборону, на найбільш зухвалі атаки відповідають адекватно