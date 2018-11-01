За три дні у хлопців професійне свято

На Луганщині фахівці розміновують території поблизу військових частин. Часу у саперів небагато, а роботи - вдосталь. Один із таких інженерних підрозділів супроводжувала наша знімальна група.

Військові інженери готуються перевірити одну з ґрунтових доріг у Луганській області поблизу військової частини. Обабіч можуть залишатися старі міни, встановлені ще на початку війни. Крім того, з'явилися нові, замасковані диверсантами.

Це - так звана інженерна розвідка місцевості. Спеціальні мобільні групи досліджують ландшафт на наявність мін інших вибухонебезпечних засобів. Луганська область залишається досить небезпечною.

Інженер фіксує сигнал. Із досвіду знає - особливої небезпеки немає. Дозволяє нашому операторові знімати зблизька.

"Третій - першому: дозвольте глянути місцевість".

"Третій - першому: виявлено хвостовик від міни. - Прийняв".

Про всяк випадок, знайдений хвостовик міни чіпляють спеціальною кішкою для перевірки на вибухонебезпечність. Шукати такі пекельні знахідки Юрію допомагає новітній німецький металошукач.

"Звук можемо виключити, тут є вібрація, іде вібраційна система на руку", - говорить Юрій, військовослужбовець.

"Група розмінування перевірила ділянку дороги для безпеки висування основної частини основного підрозділу. Роботи дай боже - воно буде ще на протязі багатьох років, або десятків років фахівці будуть проводити розмінування місцевості для безпеки цивільного населення, для виконання сільгоспробіт", - говорить Сергій, військовослужбовець.

Так хлопці працюють щодня у районах військових частин і лінії фронту. Це їхня зона відповідальності.

"Багато роботи. В основному, знімаємо", - говорить Богдан, військовослужбовець.

"Ми не знаємо, де ці міни стоять і наскільки висока небезпека", - говорить Олександр, офіцер.

Бійців тішить, що основні райони міст Сєверодонецька, Лисичанська та Рубіжного - під українським контролем, уже звільнені від "мінної" загрози.

"За жовтень місяць групами розмінування було проведено розвідку 20 гектарів землі. Були небезпечні знахідки - вони ліквідовуються на місці. В районі Сєверодонецька, Лисичанська на даний час небезпеки вже немає", - говорить Андрій, офіцер інженерно-саперного загону підрозділу розмінування.

За три дні у хлопців професійне свято - День інженерних військ. Наразі сезон їхньої специфічної основної роботи добігає кінця, адже з настанням холодів пальці втрачають чутливість, а це головна зброя саперів.