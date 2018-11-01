В среду вечером, 31 октября, недалеко от Капитолия, в котором заседает конгресс США, произошла стрельба. Полиция Вашингтона расследует инцидент. об этом сообщают американские СМИ.

В результате инцидента пострадал один человек. 35-летнего мужчину в критическом состоянии доставили в больницу.

Стрельба произошла в районе центрального железнодорожного вокзала и Музея почты США.

Прилегающая к ним одна из центральных улиц города Массачусетс-авеню перекрыта. Входы в комплексе Конгресса оцеплены.

Ранее мы писали о том, что иностранец устроил стрельбу в центре Одессы.