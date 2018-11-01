Рядом с Конгрессом США произошла стрельба [ Редактировать ]
В среду вечером, 31 октября, недалеко от Капитолия, в котором заседает конгресс США, произошла стрельба. Полиция Вашингтона расследует инцидент. об этом сообщают американские СМИ.
В результате инцидента пострадал один человек. 35-летнего мужчину в критическом состоянии доставили в больницу.
Стрельба произошла в районе центрального железнодорожного вокзала и Музея почты США.
Прилегающая к ним одна из центральных улиц города Массачусетс-авеню перекрыта. Входы в комплексе Конгресса оцеплены.
Ранее мы писали о том, что иностранец устроил стрельбу в центре Одессы.
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