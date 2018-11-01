Апельсины являются вкусными и одними из самых полезных фруктов среди цитрусовых. Однако не стоит забывать, что далеко не всем апельсин принесет пользу. Сhudesalegko пишет о том, кому от них стоит отказаться.

Апельсины нельзя употреблять людям страдающим гастритом с повышенной кислотностью, язвой желудка, и расстройствами кишечника.

Стоит помнить, что при употреблении апельсинов стоит знать меру, так как чрезмерное их употребление может привести к ожирению или сахарному диабету.

Кроме этого апельсины неблагоприятно воздействуют на эмаль зубов. Поэтому после употребления апельсинов необходимо прополоскать рот.

Ранее мы писали о том, кому нельзя есть хурму, а кому - тыкву.