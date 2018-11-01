Авіакатастрофа в Індонезії: знайшли "чорну скриньку" [ Редактировать ]
Із Яванського моря дістали перший бортовий самописець індонезійського Боїнга, який зазнав аварії в понеділок. "Чорну скриньку" виявили на глибині 30 метрів серед уламків літака.
За допомогою знахідки рятувальники сподіваються з'ясувати, чому майже новий лайнер упав у море за 13 хвилин після злету.
Нагадаю, на його облавку було 189 людей. Ніхто не вижив.
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