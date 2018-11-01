Ніч, коли відчиняється пекельна брама й уся нечисть виходить із потойбіччя. Ніч, коли можна перевтілитися в будь-якого персонажа. Усе це про Геловін, який припав на сьогодні. Напередодні свята неабияк зростає популярність усіляких відьомських крамничок. Одна з них у середмісті Нью-Йорка успішно працює вже 36 років. У чому секрет? - знає Аліса Орлова.

Тільки біла магія і жодних чорних обрядів. В цьому полягає секрет успіху найстарішої у Нью-Йорку відьомської крамнички. Уже понад 36 років - з 1982 тут продають усе необхідне для чаклунства: різьблені свічки, книги із заклинаннями, трави для цілющого зілля, олійки, настоянки та інші магічні атрибути. Власниця лавки 45-річна Стейсі Репп упевнена - її бізнес процвітає завдяки тому, що вона не вдається до чорної магії.

"Ми заохочуємо людей тільки до білої, доброї магії. Чари, які допомагають людям, а не навпаки. Ми не практикуємо жодних чорних обрядів, не проклинаємо людей, не маніаулюємо заклинаннями. Деякі клієнти не в захваті від таких правил. Утім - вони незмінні. Винятків немає", - розповідає Стейсі Репп, власниця чаклунської крамниці.

Жовтень, безсумнівно, найплідніший місяць для відьомської крамниці. Перед Днем усіх святих попит на товари у чаклунській лавці зростає у кілька разів. Перед Геловіном люди бажають долучитися до потойбіччя.

"За стародавнім землеробським календарем День усіх святих - це своєрідний новий рік. Адже кінець жовтня - це завершення сезону збирання врожаю та початок холодної зими. Тож зазвичай у цей період люди звільняли свою оселю від усього зайвого. Так само очищали свої думки та душі. Прощалися з усіма близькими, хто пішов протягом року. Відтак нерідко вдавалися до спеціальних обрядів. Певно, відтоді, це свято набуло такого магічного значення", - говорить Стейсі Репп, власниця чаклунської крамниці.

Пані Репп упевнена: запорука будь-якої магії - це позитивне налаштування та віра в успіх обряду. Без цього очікуваного не домогтися. Ну й звичайно - добрі наміри. Адже усе заподіяне зло повернеться до людини бумерангом.