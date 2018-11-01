Іще одна втрата для української культури. Напередодні у віці 70-ти років помер відомий письменник, драматург і кіносценарист Богдан Жолдак.

Жолдак є автором понад десяти книжок. Остання з них, про війну на Донбасі - "Укри", вийшла 2015 року. Крім цього, письменник був автором сценарію фільмів "Відьма", "Козаки йдуть!" та "Дорога на Січ".

Також Богдан Жолдак викладав сценарну майстерність у театральному інституті імені Карпенка-Карого.