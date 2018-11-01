У центрі Бердянська сталася стрілянина [ Редактировать ]
Озброєний грабіжник влаштував стрілянину у центрі Бердянська. Інцидент стався напередодні о дев'ятій вечора.
Невідомий намагався збути місцевим валютникам фальшиві гроші. А коли махінацію виявили - відкрив вогонь і поранив двох людей. Зловмисника затримали.
За попередньою інформацією, він стріляв із бойового пістолета.
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