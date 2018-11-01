Жителя Мелітополя затримали на хабарі співробітникові СБУ

П'ять тисяч доларів житель Мелітополя привіз до обласного центру, сподіваючись уникнути кримінальної відповідальності за зберігання зброї - кількох автоматів, набоїв до них та гранат. Крім того, чоловік хотів повернути всі ці речові докази