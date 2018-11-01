Бойовики стали ближче до українських позицій [ Редактировать ]
У районі Горлівки бойовики просунулись уперед і стали на кілометр ближче до українських позицій. Про це повідомив представник спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг.
За його словами, безпілотні літальні апарати далекого радіусу дії виявили біля Горлівки нові системи траншей, які тягнуться на захід, скорочуючи відстань між позиціями сторін.
Олександр Хуг заявив, що, загалом, конфлікт на сході України не можна вважати замороженим. Задля його розв'язання достатньо лише ухвалити, цитую, відповідне рішення. Яке саме - не уточнив.
Нагадаю, Хуг cьогодні йде з посади представника місії ОБСЄ в Україні.
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